Die sehr einfach zu bedienende, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Classic verfügt über einen Saugbalken mit marktführender Absaugleistung sowie einen 75 Zentimeter breiten Walzenbürstenkopf mit zeitsparender Vorkehrfunktion – beide aus hochwertigem Aluminium-Druckguss. 110-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser ermöglichen nicht nur längere Arbeitseinsätze, sondern auch Flächenleistungen von bis zu 4.500 Quadratmetern in der Stunde. Dank ihrer kompakten Bauweise ist die B 110 R Classic sehr agil und eignet sich daher auch sehr gut zur Reinigung verwinkelter Flächen. Für beste Übersicht und Sichtbarkeit sorgt dabei das integrierte Tagfahrlicht. Der hohe Anpressdruck der Walzen gewährleistet hervorragende Reinigungsergebnisse, bei Bedarf ist ihr Wechsel schnell und einfach zu bewerkstelligen. Ein großes Display zur Einstellung aller wichtigen Funktionen in über 30 Sprachen sowie leicht verständliche, farbcodierte Bedienelemente sorgen für eine einfache Bedienbarkeit des Geräts. Unerwünschte Fehlbedienungen verhindert zusätzlich das intelligente KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten auf die Funktionen der Maschine.