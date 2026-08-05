Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + R75
Agile, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit 170-Ah-Batterie, Ladegerät, High-Performance-Saugbalken und -Bürstenkopf mit 75 cm Arbeitsbreite sowie 110-l-Tanks.
Die sehr einfach zu bedienende, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Classic verfügt über einen Saugbalken mit marktführender Absaugleistung sowie einen 75 Zentimeter breiten Walzenbürstenkopf mit zeitsparender Vorkehrfunktion – beide aus hochwertigem Aluminium-Druckguss. 110-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser ermöglichen nicht nur längere Arbeitseinsätze, sondern auch Flächenleistungen von bis zu 4.500 Quadratmetern in der Stunde. Dank ihrer kompakten Bauweise ist die B 110 R Classic sehr agil und eignet sich daher auch sehr gut zur Reinigung verwinkelter Flächen. Für beste Übersicht und Sichtbarkeit sorgt dabei das integrierte Tagfahrlicht. Der hohe Anpressdruck der Walzen gewährleistet hervorragende Reinigungsergebnisse, bei Bedarf ist ihr Wechsel schnell und einfach zu bewerkstelligen. Ein großes Display zur Einstellung aller wichtigen Funktionen in über 30 Sprachen sowie leicht verständliche, farbcodierte Bedienelemente sorgen für eine einfache Bedienbarkeit des Geräts. Unerwünschte Fehlbedienungen verhindert zusätzlich das intelligente KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten auf die Funktionen der Maschine.
Merkmale und Vorteile
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit
- Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen.
- Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz.
- Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen.
Innovatives KIK-System
- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Reduzierter Stromverbrauch.
- 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung.
- Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).
Großes Farbdisplay
- Kein separates Ladegerät erforderlich.
- Bequeme und einfache Handhabung.
- Auf verschiedene Batterietypen einstellbar.
Einfache Handhabung
- Einfaches Handling dank übersichtlicher Bedienelemente mit Farbcodierung.
- Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Bürstenmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|750
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|950
|Tank Frisch-/Schmutzwasser ( )
|110 / 110
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 4500
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|3150
|Batterietyp
|Wartungsfrei
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2.5
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|230
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|max. 6
|Steigfähigkeit (%)
|max. 10
|Bürstendrehzahl (U/min)
|1200
|Bürstenanpressdruck (kg/g/cm²)
|75 / 500
|Gangwendebreite (cm)
|175
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|59
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|379
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Lieferumfang
- Walzenbürste: 2 Stück
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
Ausstattung
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- Integrierte Kehreinrichtung
- Kehrfunktion
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Standard Tagfahrlicht
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Anwendung in Supermärkten, Einkaufszentren oder Krankenhäusern
- Auch zur Reinigung von Produktions- und Lagerflächen geeignet