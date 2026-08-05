Très facile d'utilisation, l'autolaveuse aspirante autoportée B 110 R Classic fonctionnant sur batterie dispose d'un suceur d'aspiration qui offre la meilleure puissance d'aspiration du marché ainsi que d'une tête de brossage à rouleaux d'une largeur de 75 centimètres avec une fonction de prébalayage qui permet de gagner du temps, tous deux en aluminium moulé sous pression haut de gamme. Des réservoirs de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale permettent non seulement des utilisations prolongées, mais également des rendements surfaciques jusqu'à 4 500 mètres carrés par heure. Grâce à son format compact, la B 110 R Classic est très agile et convient donc aussi parfaitement au nettoyage des surfaces étriquées. À cet effet, les feux de circulation diurne intégrés offrent une vue d'ensemble et une visibilité optimales. La pression de contact élevée des rouleaux garantit d'excellents résultats de nettoyage ; au besoin, leur remplacement s'effectue rapidement et facilement. Un grand afficheur pour le réglage de toutes les fonctions essentielles en 30 langues ainsi que des éléments de commande à code couleurs faciles à comprendre assurent la facilité d'utilisation de l'appareil. Les erreurs de manipulation indésirables sont par ailleurs évitées grâce au système à clé KIK intelligent pour une attribution individuelle des droits d'accès aux fonctions de la machine.