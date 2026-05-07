Ausgestattet mit einem absaugstarken Aluminium-Druckguss-Saugbalken der neuesten Generation, einem Scheibenbürstenkopf mit 90 Zentimeter Arbeitsbreite, einem Lenkwinkelsensor zur Erhöhung der Sicherheit bei 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit und dem ressourcenschonenden Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE sowie der geschwindigkeitsabhängigen Wasserdosierung begeistert unsere kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R mit hervorragenden Reinigungsergebnissen. Dabei ist sie extrem einfach und sicher zu bedienen. Dafür sorgen unter anderem das große, 30-sprachige Farbdisplay sowie das patentierte KIK-Schlüsselsystem, mit dem unterschiedlichen Anwendern auch unterschiedliche Zugriffsrechte zugeordnet und so Fehlbedienungen vermieden werden können. Zum zeitsparenden Befüllen des 220 Liter großen Frischwassertanks ist die Auto-Fill-Funktion ebenso mit an Bord wie das automatische Tankspülsystem zur komfortablen Reinigung des Schmutzwassertanks. Ein Einbauladegerät erleichtert das Laden der leistungsstarken 240-Ah-Batterie. Für eine bessere Sichtbarkeit ist zudem ein Tagfahrlicht serienmäßig integriert.