Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Pack wurde speziell für härteste Reinigungseinsätze im industriellen Umfeld hin entwickelt. Mit großer 630-Ah-Nassbatterie, kraftvollem Lader, großzügigen 260-Liter-Tanks, zeitsparender Auto-Fill-Funktion, manuellem Tankspülsystem, ressourcenschonendem Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, Arbeitslicht und integrierten Seitenbesen ausgerüstet, überzeugt sie auch mit einer sehr umfangreichen serienmäßigen Ausstattung. Der neu entwickelte Walzenbürstenkopf R 120 erspart dank optimierter, integrierter Kehrfunktion zeitintensives manuelles Vorkehren und reduziert parallel das Risiko einer Verstopfung des Saugbalkens. Auch der Saugbalken wurde neu entwickelt und im Luftfluss optimiert und glänzt im Zusammenspiel mit den beiden verschleißfreien Ec-Turbinen mit überragenden Absaugergebnissen. Eine Arbeitsbreite von 120 Zentimetern sowie bis zu 10 km/h Fahrgeschwindigkeit erlauben hohe Flächenleistungen in kurzer Zeit. Dabei sorgt ein Lenkwinkelsensor in Kurven für maximale Sicherheit, indem er die Maschine bei zu hoher Geschwindigkeit abbremst. Dazu greift bei Kurvenfahrten eine automatische Optimierung der aufgebrachten Wassermenge.