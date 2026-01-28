Durch ihre schmale und kompakte Bauform ist unsere batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Bp Pack Classic mit Scheibenbürstentechnik extrem leicht zu manövrieren und zu transportieren – beispielsweise auch in Aufzügen. Damit positioniert sich das preiswerte Einsteigermodell, das von leistungsstarken 105-Ah-Batterien angetrieben wird, als echte Alternative zu Nachläufermaschinen (Batterien und passendes Ladegerät werden mitgeliefert). Die einfache Bedienung mit farbcodierten Bedienelementen weiß genauso zu überzeugen wie die vielen nützlichen und cleveren Details. So kann die serienmäßige Home-Base für die Mitnahme von manuellen Reinigungsutensilien mit Haken ausgestattet werden. Außerdem sind optional ein Müllbeutelhalter und ein Vorkehrmopp erhältlich.