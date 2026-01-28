Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah

Die BD 43/25 C Bp Pack ist eine batteriebetriebene (76 Ah) Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik, insbesondere zur Unterhalts- und Grundreinigung von Flächen bis zu 900 m² geeignet.

Unsere handgeführte und batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Bp Pack mit Scheibentechnik verfügt über eine Arbeitsbreite von 43 Zentimetern, einen 900 Millimeter langen und V-förmigen Saugbalken sowie einen Tank mit 25 Liter Volumen. Damit ist sie zur wirtschaftlichen Grund- und Unterhaltsreinigung von Flächen bis zu 900 m² prädestiniert. Durch ihre Wendigkeit und Handlichkeit ist sie auch für überstellte Flächen perfekt geeignet. Betrieben wird sie mit einer 24-Volt-Batterie mit 76 Ah Kapazität, ein separates Ladegerät wird mitgeliefert. Das EASY-Operation-System mit den charakteristischen gelben Bedienelementen sorgt für eine kinderleichte Bedienung und sehr kurze Einlernzeiten. Reinigungs- und Wartungsarbeiten an der Maschine sind im Übrigen genauso einfach zu handhaben.

Merkmale und Vorteile
Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah: Robuste Bedienelemente
Robuste Bedienelemente
Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt. Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät.
Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah: Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel
Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel
Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld. Magnetventil für automatischen Wasserstopp nach Loslassen des Totmannschalters. Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.
Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah: Kleines, kompaktes Gerät
Kleines, kompaktes Gerät
Sehr wendig und einfach zu manövrieren. Sehr gute Sicht auf die zu reinigende Fläche.
Großes Batteriefach für alle gängigen Batterietypen
  • Batteriefach einfach für Batteriewechsel zugänglich.
  • Auch für den Mehrschichtbetrieb geeignet.
Komfortables Home-Base-System
  • Möglichkeiten zum Anbringen von Haken, Behältern, Mopp etc.
  • Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden.
Preiswertes Einstiegsmodell in die 25- bis 35-Liter-Klasse
  • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Reduziert auf das Wichtigste.
Gelbe, sehr gut sichtbare Bedienelemente
76-Ah-Batterie und separates Ladegerät werden mitgeliefert
  • Einfaches Laden an jeder Standardsteckdose.
  • Netzunabhängiger Einsatz ohne Kabelstolperfallen.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Fahrantrieb Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 430
Arbeitsbreite Saugen (mm) 750
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 25 / 25
Flächenleistung theoretisch (m²/h) 1720
Flächenleistung praktisch (m²/h) 860
Batterietyp Wartungsfrei
Batterie (V/Ah) 24 / 76
Batterielaufzeit (h) max. 2
Batterieladezeit (h) ca. 8.7
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz) 230 / 50 - 60
Bürstendrehzahl (U/min) 180
Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22.5 - 28
Wasserverbrauch (l/min) max. 2.7
Schalldruckpegel (dB(A)) 66
Aufnahmeleistung (W) 1100
Farbe Anthrazit
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 115
Gewicht ohne Zubehör (kg) 40
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1135 x 520 x 1025

Lieferumfang

  • Scheibenbürste: 1 Stück
  • Batterie
  • Ladegerät
  • Saugbalken, v-förmig

Ausstattung

  • 2-Tank-System
Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah

Videos

Zubehör
Reinigungsmittel