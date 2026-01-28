Autolaveuse aspirante BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
La BD 43/25 C Bp Pack est une autolaveuse fonctionnant sur batterie (76 Ah), équipée d'une brosse-disque et particulièrement adaptée au nettoyage d'entretien et en profondeur pour les surfaces jusqu'à 900 m².
Notre autolaveuse aspirante à guidage manuel et fonctionnant sur batterie BD 43/25 C Bp Pack avec technologie à disque dispose d'une largeur de travail de 43 centimètres, d'un suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 millimètres et d'un volume de réservoir de 25 litres. Autant de caractéristiques qui la prédestinent à un nettoyage économique, en profondeur ou courant, des surfaces jusqu'à 900 m². Sa maniabilité et son format pratique en font également la machine parfaite pour les surfaces encombrées. Elle fonctionne grâce à une batterie de 24 volts d'une capacité de 76 Ah et est fournie avec un chargeur séparé. Le système EASY Operation avec ses éléments de commande jaunes caractéristiques garantit une utilisation on ne peut plus simple et une prise en main très rapide. Par ailleurs, les opérations de nettoyage et d'entretien sur la machine sont tout aussi faciles à réaliser.
Caractéristiques et avantages
Éléments de contrôle robustes et durablesPour une utilisation quotidienne. Machine robuste, durable et fiable.
Maniement simple grâce au système EASY-OperationSymboles explicites et commandes intuitives. Électrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort. Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.
Machine compacteTrès simple à manœuvrer. Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.
Grande case à batterie adaptée à tous les types de batteries standards
- Compartiment à batterie facilement accessible.
- Convient également pour des opérations multiples.
Système Home Base pratique
- Options pour la fixation des crochets, des conteneurs, des serpillères, etc.
- Outils de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés à bord.
Modèle d'entrée de gamme dans la catégorie 25 à 35 litres
- Excellent rapport qualité-prix.
- Réduit aux caractéristiques les plus importantes.
Éléments de commande jaune, bien visibles
Batterie 76 Ah et chargeur séparé inclus
- Chargement facile sur prise secteur standard.
- Utilisation indépendante du secteur, sans risque de chute.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|430
|Largeur d'aspiration (mm)
|750
|Réservoir eau propre/sale (l)
|25 / 25
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1720
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|860
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 76
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 8.7
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22.5 - 28
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2.7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|66
|Puissance absorbée (W)
|1100
|Couleur
|anthracite
|Poids total autorisé (kg)
|115
|Poids sans accessoires (kg)
|40
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur
- Suceur d'aspiration, en V
Équipement
- Système à deux réservoirs