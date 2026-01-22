Bei der netzbetriebenen (230 V/50 Hz) Scheuersaugmaschine BD 43/35 C Ep mit Scheibentechnik entfällt die Möglichkeit des Batteriebetriebs, was das Gerät sehr preiswert macht. Technisch ist die Maschine gewohnt hochwertig ausgestattet: Sie überzeugt mit 43 Zentimeter Arbeitsbreite, 35 Liter Tankvolumen, einem 900 Millimeter langen, V-förmigen Saugbalken und ist dank EASY-Operation-System mit den markanten, gelben Knöpfen spielend einfach zu bedienen. Zudem ist sie sehr leise und kinderleicht zu reinigen. Die wendige BD 43/35 C Ep eignet sich ideal für kleinere und stark überstellte Flächen bis zu 900 m². Ihre kompakten Abmessungen ermöglichen darüber hinaus die bestmögliche Übersicht über die zu reinigende Fläche.