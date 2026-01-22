L'autolaveuse aspirante BD 43/35 C Ep avec technologie à disque fonctionne sur secteur (230 V/50 Hz) et n'offre pas la possibilité d'un fonctionnement sur batterie, ce qui rend cet appareil très abordable. Sur le plan technique, l'équipement de la machine est, comme toujours, haut de gamme : elle s'illustre par une largeur de travail de 43 centimètres, un volume de réservoir de 35 litres et un suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 millimètres et grâce au système EASY Operation avec ses boutons jaunes caractéristiques, son utilisation est un jeu d'enfant. Elle est en outre très silencieuse et on ne peut plus facile à nettoyer. Maniable, la BD 43/35 C Ep est idéale pour les surfaces peu étendues et fortement encombrées jusqu'à 900 m². Ses dimensions compactes permettent par ailleurs une visibilité optimale de la surface à nettoyer.