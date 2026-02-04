Mit einer Arbeitsbreite von 51 Zentimetern und den kompakten, 50 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser bietet unsere wendige Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack eine perfekte Übersicht auf die zu reinigende Fläche. Der sehr leise arbeitende Scheibenbürstenkopf sowie die eingebaute Lithium-Ionen-Batterie mit 80 Ah Kapazität ermöglichen bis zu 2-stündige Reinigungseinsätze – auch in lärmsensiblen Bereichen. Dabei reduziert die im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien bis zu 4-fach höhere Zyklenfestigkeit der wartungsfreien Lithium-Ionen-Batterie die Gesamtkosten der Maschine über ihre Lebenszeit signifikant und sorgt gleichzeitig für eine höchstmögliche Maschinenverfügbarkeit.