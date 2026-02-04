Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li

Ausgestattet mit einer wartungsfreien Li-Ion-Batterie (80 Ah) und 50-l-Tanks: unsere kompakte Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack mit 51 cm Arbeitsbreite.

Mit einer Arbeitsbreite von 51 Zentimetern und den kompakten, 50 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser bietet unsere wendige Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack eine perfekte Übersicht auf die zu reinigende Fläche. Der sehr leise arbeitende Scheibenbürstenkopf sowie die eingebaute Lithium-Ionen-Batterie mit 80 Ah Kapazität ermöglichen bis zu 2-stündige Reinigungseinsätze – auch in lärmsensiblen Bereichen. Dabei reduziert die im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien bis zu 4-fach höhere Zyklenfestigkeit der wartungsfreien Lithium-Ionen-Batterie die Gesamtkosten der Maschine über ihre Lebenszeit signifikant und sorgt gleichzeitig für eine höchstmögliche Maschinenverfügbarkeit.

Merkmale und Vorteile
Langlebige Lithium-Ionen-Batterie
  • Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen.
Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt
  • Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
  • Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.
Besonders einfaches Bedienkonzept
  • Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
  • Einfaches Konzept mit selbsterklärenden Symbolen und übersichtlichem Bedienfeld.
  • Sehr kurze Einarbeitungszeit.
Inklusive Batterie und Ladegerät
  • Wartungsfrei und sicher. Große Kapazität von 80 Ah für extra lange Laufzeit.
Komfortables Vierradsystem
  • Ideal für lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze.
  • Erhöht die Benutzerfreundlichkeit und verringert den Kraftaufwand deutlich.
Robustes Standardfahrgestell
  • Senkt den Wartungsaufwand und die -kosten.
  • Erhöht die Zuverlässigkeit.
Einzigartiges Design des Saugsystems
  • Erhöht die Benutzerfreundlichkeit.
  • Verringert das Arbeitsgeräusch.
Separates Schmutzwassertanksystem
  • Besonders einfache Reinigung.
  • Erhöht die Hygiene.
Frischwasserkappe mit Reinigungsmitteldosierung
  • Zum bequemen und präzisen Dosieren von Reinigungsmitteln.
  • Senkt den Reinigungsmittelverbrauch und die Kosten.
Praktische Home-Base
  • Zur Mitnahme vielfältiger Zubehörteile.
  • Utensilien zur manuellen Reinigung sind stets in unmittelbarer Reichweite.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Fahrantrieb Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 510
Arbeitsbreite Saugen (mm) 850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 50 / 50
Flächenleistung theoretisch (m²/h) max. 2040
Flächenleistung praktisch (m²/h) 1200
Batterietyp Wartungsfrei
Batterie (V/Ah) 24 / 90
Batterielaufzeit (h) max. 2.5
Batterieladezeit (h) ca. 8.7
Bürstendrehzahl (U/min) 180
Bürstenanpressdruck (kg) 27
Gangwendebreite (mm) 1240
Wasserverbrauch (l/min) max. 2.3
Schalldruckpegel (dB(A)) 66
Gewicht ohne Zubehör (kg) 53
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1170 x 570 x 1025

Lieferumfang

  • Scheibenbürste: 1 Stück
  • Batterie
  • Batterie und Ladegerät inkl.
  • Saugbalken, v-förmig

Ausstattung

  • 2-Tank-System
  • Kärcher Farb- und Bedienkonzept
  • Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
  • Easy Operation Bedienwahlschalter
Anwendungsgebiete
  • Besonders für Einsätze in der Gebäudereinigung und Hotellerie zu empfehlen
  • Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen und auch nachts
  • Auch für Reinigungseinsätze im Einzelhandel, in Kantinen oder Büros geeignet
  • Für Einsätze im Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel und Autohäusern
  • Einzelhandel
