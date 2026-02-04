Autolaveuse aspirante BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
Équipée d'une batterie lithium-ion sans maintenance (80 Ah) et de réservoirs de 50 litres : notre autolaveuse aspirante compacte BD 50/50 C Classic Bp Pack avec une largeur de travail de 51 cm.
Avec sa largeur de travail de 51 centimètres et ses réservoirs compacts d'une capacité de 50 litres pour l'eau propre et l'eau sale, notre autolaveuse aspirante maniable BD 50/50 C Classic Bp Pack offre une visibilité parfaite de la surface à nettoyer. La tête de brossage à disques au fonctionnement très silencieux et la batterie lithium-ion intégrée d'une capacité de 80 Ah permettent jusqu'à 2 heures de nettoyage, y compris dans les lieux sensibles au bruit. En outre, la résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée de la batterie lithium-ion sans maintenance par rapport aux batteries plomb/acide classiques réduit significativement le coût total de la machine sur sa durée de vie tout en garantissant une disponibilité maximale de la machine.
Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion durable
- Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire.
Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium durable
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Concept simple avec des symboles auto-explicatifs et un panneau de commande convivial.
- Prise en main très rapide.
Batterie et chargeur inclus
- Sans maintenance et sûre. Capacité importante de 80 Ah pour une autonomie particulièrement longue.
Système à quatre roues pratique
- Idéal pour des travaux de longue durée sans fatigue.
- Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution.
Châssis standard robuste
- Réduit le temps et les coûts de maintenance.
- Augmente la fiabilité.
Conception unique du système d'aspiration
- Augmente la facilité d'utilisation.
- Réduit le niveau sonore pendant l'opération.
Système de réservoir d'eau sale séparé
- Nettoyage particulièrement simple.
- Augmente l'hygiène.
Bouchon d'eau froide avec dosage du détergent
- Pour un dosage pratique et précis des détergents.
- Réduit la consommation de détergents et les coûts.
Home-Base pratique
- Pour le transport d'un kit d'accessoires variés.
- Les ustensiles pour un nettoyage manuel sont toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|510
|Largeur d'aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre/sale (l)
|50 / 50
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 2040
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1200
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2.5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 8.7
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (kg)
|27
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1240
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2.3
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|66
|Poids sans accessoires (kg)
|53
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, en V
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Particulièrement adapté aux interventions dans le nettoyage des bâtiments et dans l'hôtellerie
- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit ainsi que de nuit
- Convient également pour les interventions de nettoyage dans le commerce de détail, les cantines ou les bureaux
- Pour des interventions dans l'industrie hôtelière et de la restauration, le commerce de détail et les concessionnaires automobiles
- Commerces