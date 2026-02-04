Avec sa largeur de travail de 51 centimètres et ses réservoirs compacts d'une capacité de 50 litres pour l'eau propre et l'eau sale, notre autolaveuse aspirante maniable BD 50/50 C Classic Bp Pack offre une visibilité parfaite de la surface à nettoyer. La tête de brossage à disques au fonctionnement très silencieux et la batterie lithium-ion intégrée d'une capacité de 80 Ah permettent jusqu'à 2 heures de nettoyage, y compris dans les lieux sensibles au bruit. En outre, la résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée de la batterie lithium-ion sans maintenance par rapport aux batteries plomb/acide classiques réduit significativement le coût total de la machine sur sa durée de vie tout en garantissant une disponibilité maximale de la machine.