Scheuersaugmaschine BD 50/60 C Classic Ep

Das ideale Einstiegsmodell: die handgeführte, netzbetriebene Scheuersaugmaschine BD 50/60 C Ep Classic mit Scheibentechnik und 60-l-Tank für eine Flächenleistung von bis zu 2000 m²/h.

Die kompakte BD 50/60 C Ep Classic erzielt mit minimaler Ausstattung maximale Reinigungsergebnisse. Ihre wichtigsten Einstellungen und Funktionen wurden auf das Nötigste reduziert, was eine effiziente Anwendung ermöglicht. Dank EASY-Operation-System lässt sie sich ganz einfach bedienen. Und aufgrund ihrer geringen Maße ist sie äußerst wendig und bietet dem Anwender einen außergewöhnlich guten Blick auf die zu reinigende Fläche. Darüber hinaus ist die netzbetriebene Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik besonders kostengünstig in der Anschaffung. Die BD 50/60 C Ep Classic eignet sich sowohl bei gelegentlichem Bedarf als auch für den Dauereinsatz.

Merkmale und Vorteile
Scheuersaugmaschine BD 50/60 C Classic Ep: Preiswertes Einstiegsmodell
Preiswertes Einstiegsmodell
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Reduziert auf die wichtigsten Funktionen.
Scheuersaugmaschine BD 50/60 C Classic Ep: Großes Tankvolumen bei kompakten Abmessungen
Großes Tankvolumen bei kompakten Abmessungen
Besonders wendig. Erlaubt sehr gute Übersicht auf die Reinigungsfläche.
Scheuersaugmaschine BD 50/60 C Classic Ep: Große Arbeitsbreite
Große Arbeitsbreite
Eingebauter Scheibenbürstenkopf mit 51-Zentimeter-Bürste. Zur wirtschaftlichen Reinigung mittelgroßer Objekte.
Netzbetrieb (230 V, 50 Hz)
  • Geringes Gewicht.
  • Sowohl für gelegentlichen Bedarf als auch für den Dauereinsatz geeignet.
Home-Base-System
  • Weitere Zubehörteile oder Arbeitsgeräte können angebracht werden.
  • Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden.
EASY-Operation-Panel
  • 1-Schalter-Bedienung.
  • Sehr einfach in der Anwendung.
Einfache Zuordnung der Funktionen durch gelbe Bedienelemente
  • Geringe Einlernzeiten auch für ungeschultes Personal.
Robuste und langlebige Bedienelemente
  • Für den täglichen Einsatz geeignet.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Netzbetrieb
Fahrantrieb Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 510
Arbeitsbreite Saugen (mm) 900
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 60 / 60
Flächenleistung theoretisch (m²/h) 2040
Flächenleistung praktisch (m²/h) 1020
Bürstendrehzahl (U/min) 180
Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg) 27.3 - 28.5 / 20 - 23
Wasserverbrauch (l/min) max. 2.3
Schalldruckpegel (dB(A)) 67
Spannung (V) 230
Frequenz (Hz) 50
Aufnahmeleistung (W) max. 1100
Farbe Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg) 52
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1170 x 570 x 1025

Lieferumfang

  • Scheibenbürste: 1 Stück
  • Transporträder
  • Saugbalken, v-förmig

Ausstattung

  • 2-Tank-System
  • Netzbetrieb

Videos

Zubehör
Reinigungsmittel