Scheuersaugmaschine BD 50/60 C Classic Ep
Das ideale Einstiegsmodell: die handgeführte, netzbetriebene Scheuersaugmaschine BD 50/60 C Ep Classic mit Scheibentechnik und 60-l-Tank für eine Flächenleistung von bis zu 2000 m²/h.
Die kompakte BD 50/60 C Ep Classic erzielt mit minimaler Ausstattung maximale Reinigungsergebnisse. Ihre wichtigsten Einstellungen und Funktionen wurden auf das Nötigste reduziert, was eine effiziente Anwendung ermöglicht. Dank EASY-Operation-System lässt sie sich ganz einfach bedienen. Und aufgrund ihrer geringen Maße ist sie äußerst wendig und bietet dem Anwender einen außergewöhnlich guten Blick auf die zu reinigende Fläche. Darüber hinaus ist die netzbetriebene Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik besonders kostengünstig in der Anschaffung. Die BD 50/60 C Ep Classic eignet sich sowohl bei gelegentlichem Bedarf als auch für den Dauereinsatz.
Merkmale und Vorteile
Preiswertes EinstiegsmodellSehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Reduziert auf die wichtigsten Funktionen.
Großes Tankvolumen bei kompakten AbmessungenBesonders wendig. Erlaubt sehr gute Übersicht auf die Reinigungsfläche.
Große ArbeitsbreiteEingebauter Scheibenbürstenkopf mit 51-Zentimeter-Bürste. Zur wirtschaftlichen Reinigung mittelgroßer Objekte.
Netzbetrieb (230 V, 50 Hz)
- Geringes Gewicht.
- Sowohl für gelegentlichen Bedarf als auch für den Dauereinsatz geeignet.
Home-Base-System
- Weitere Zubehörteile oder Arbeitsgeräte können angebracht werden.
- Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden.
EASY-Operation-Panel
- 1-Schalter-Bedienung.
- Sehr einfach in der Anwendung.
Einfache Zuordnung der Funktionen durch gelbe Bedienelemente
- Geringe Einlernzeiten auch für ungeschultes Personal.
Robuste und langlebige Bedienelemente
- Für den täglichen Einsatz geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Netzbetrieb
|Fahrantrieb
|Vortrieb durch Bürstenrotation
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|510
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|900
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|60 / 60
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|2040
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|1020
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg)
|27.3 - 28.5 / 20 - 23
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2.3
|Schalldruckpegel (dB(A))
|67
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1100
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|52
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 1 Stück
- Transporträder
- Saugbalken, v-förmig
Ausstattung
- 2-Tank-System
- Netzbetrieb
Videos