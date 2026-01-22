Die kompakte BD 50/60 C Ep Classic erzielt mit minimaler Ausstattung maximale Reinigungsergebnisse. Ihre wichtigsten Einstellungen und Funktionen wurden auf das Nötigste reduziert, was eine effiziente Anwendung ermöglicht. Dank EASY-Operation-System lässt sie sich ganz einfach bedienen. Und aufgrund ihrer geringen Maße ist sie äußerst wendig und bietet dem Anwender einen außergewöhnlich guten Blick auf die zu reinigende Fläche. Darüber hinaus ist die netzbetriebene Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik besonders kostengünstig in der Anschaffung. Die BD 50/60 C Ep Classic eignet sich sowohl bei gelegentlichem Bedarf als auch für den Dauereinsatz.