Compacte et avec équipement minime, la BD 50/60 C Ep Classic permet d’obtenir des résultats de nettoyage maximums. Ses réglages et fonctionnalités essentiels ont été réduits au minimum nécessaire pour garantir une utilisation efficace. Grâce à son système EASY Operation, cette autolaveuse est facile à manier. Aux dimensions compactes, elle est très maniable et offre à l’opérateur une excellente vue sur la surface à nettoyer. En outre, cette autolaveuse branchée sur secteur et équipée de brosses disques convainc par son prix avantageux. La BD 50/60 C Ep Classic convient aussi bien pour les interventions occasionnelles que pour le fonctionnement continu.