Autolaveuse aspirante BD 50/60 C Classic Ep
Le modèle idéal d’entrée de gamme: l’autolaveuse autotractée BD 50/60 C Ep Classic, branchée sur secteur, avec technologie de brosses et réservoir de 60 l pour un rendement surfacique jusqu’à 2000 m²/h.
Compacte et avec équipement minime, la BD 50/60 C Ep Classic permet d’obtenir des résultats de nettoyage maximums. Ses réglages et fonctionnalités essentiels ont été réduits au minimum nécessaire pour garantir une utilisation efficace. Grâce à son système EASY Operation, cette autolaveuse est facile à manier. Aux dimensions compactes, elle est très maniable et offre à l’opérateur une excellente vue sur la surface à nettoyer. En outre, cette autolaveuse branchée sur secteur et équipée de brosses disques convainc par son prix avantageux. La BD 50/60 C Ep Classic convient aussi bien pour les interventions occasionnelles que pour le fonctionnement continu.
Caractéristiques et avantages
Modèle d’entrée de gamme avantageuxExcellent rapport qualité-prix. Réduite aux fonctionnalités essentielles.
Dimensions compactes et grand volume de réservoirTrès agile. Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.
Grande largeur de travailTête de brossage intégrée à brosse-disque de 51 cm. Pour le nettoyage économique de moyennes surfaces.
Fonctionnement sur secteur (230 V, 50 Hz)
- Poids réduit.
- Convient aux interventions occasionnelles ainsi qu’au service continu.
Système Home Base
- Possibilité de raccorder des accessoires ou des outils portés.
- Outils de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés à bord.
Panneau EASY Operation
- Maniement au moyen d’un seul interrupteur.
- Maniement très simple.
Reconnaissance simple des fonctionnalités grâce aux organes de service jaunes
- Durée de familiarisation réduite aussi pour un personnel non spécialisé.
Organes de service robustes et d’une grande longévité
- Convient à l’utilisation quotidienne.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|510
|Largeur d'aspiration (mm)
|900
|Réservoir eau propre/sale (l)
|60 / 60
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|2040
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1020
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|27.3 - 28.5 / 20 - 23
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2.3
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Puissance absorbée (W)
|max. 1100
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|52
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Roues de transport
- Suceur d'aspiration, en V
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Fonctionnement sur secteur