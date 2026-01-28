Einscheibenmaschine BDS 43/150 C Classic
Die BDS 43/150 C Classic ist eine sehr robuste Einscheibenmaschine für vielfältige Einsätze bei der Bodenreinigung. Mit wartungsfreiem Planetengetriebe und kraftvollem 1500-Watt-Motor.
Unsere sehr robuste Einscheibenmaschine BDS 43/150 C Classic überzeugt mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einer enormen Vielseitigkeit bei der gründlichen Bodenreinigung. Mit ihrem kraftvollen 1500-Watt-Motor eignet sie sich sowohl bei harten und elastischen Böden und Textilbelägen als auch zum Schleifen von abgenutzten Parkettböden. Ihre Arbeitsbreite von 430 Millimetern prädestiniert sie ideal für die meisten Anwendungen im Bereich der Gebäudereinigung, während das wartungsfreie Planetengetriebe aus strapazierfähigen Metallzahnrädern für eine lange Lebensdauer und deutlich geringeren Verschleiß und Wartungskosten im Vergleich zu einem Riemengetriebe sorgt. Ein Padtreibteller ist übrigens bereits im Lieferumfang enthalten.
Merkmale und Vorteile
Leistungsstarker MotorSehr robuste und langlebige Ausführung. Kraftvoll bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Geringe Betriebs- und Servicekosten.
Robustes PlanetengetriebeAus strapazierfähigen Metallzahnrädern. Weniger Verschleiß und Wartungskosten im Vergleich zu einem Riemengetriebe. Höheres Drehmoment im Vergleich zum herkömmlichen Riemengetriebe. Leise, langlebig und wartungsfrei.
Einfache BedienungBequeme und einfache Handhabung. Sehr gute Balance und Laufruhe.
Zusatzsteckdose
- Für den Anschluss einer Absaugeinheit, welche die Staubentwicklung reduziert.
- Erhöht die Reinigungsleistung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Netzbetrieb
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|430
|Arbeitshöhe (mm)
|90
|Bürstendrehzahl (U/min)
|150
|Bürstenanpressdruck (kg)
|43
|Schalldruckpegel (dB(A))
|66
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|44.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|940 x 430 x 1105
Lieferumfang
- Treibteller
Ausstattung
- Tank optional: 10 l
- Netzbetrieb
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal für Gebäudereiniger zum Einsatz in öffentlichen Gebäuden oder Büros.
- Zum gründlichen Reinigen aller Bodenflächen – von Hart- bis zu Teppichböden
Zubehör
Reinigungsmittel
BDS 43/150 C Classic Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.