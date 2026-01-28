Monobrosse BDS 43/150 C Classic
La BDS 43/150 C Classic est une monobrosse très robuste destinée à des utilisations diverses de nettoyage de sols. Elle est dotée d'un entraînement planétaire sans maintenance et d'un moteur puissant de 1 500 W.
Notre monobrosse BDS 43/150 C Classic très robuste séduit par son rapport qualité-prix exceptionnel et sa très grande polyvalence pour le nettoyage en profondeur de sols. Grâce à son moteur puissant de 1 500 W, elle convient aussi bien sur des revêtements textiles et des sols souples et durs que pour le ponçage de parquets usés. Sa largeur de travail de 430 mm la rend idéale pour la plupart des applications dans le domaine du nettoyage de bâtiments. Quant à son entraînement planétaire sans maintenance à roues dentées métalliques robustes, il garantit une longue durée de vie, ainsi qu'une usure et des coûts de maintenance considérablement réduits par rapport à un entraînement par courroie. L'équipement standard comprend déjà un plateau entraîneur à pad.
Caractéristiques et avantages
Moteur puissantModèle extrêmement robuste et durable. Grande puissance lors d'applications très diverses. Coûts d'exploitation et de maintenance réduits.
Entraînement planétaire robusteRoues d'engrenage métalliques résistantes. Usure et frais de maintenance réduits par rapport aux entraînements par courroie. Couple de rotation supérieur à celui des entraînements par courroie classiques. Silencieux, durable et sans maintenance.
Utilisation facileManipulation confortable et aisée. Très bon équilibre et fonctionnement silencieux.
Prise de courant supplémentaire
- Pour la fixation d'une unité d'aspiration réduisant la formation de poussière.
- Améliore la puissance de nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Largeur de travail des brosses (mm)
|430
|Hauteur de travail (mm)
|90
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|150
|Pression de contact des brosses (kg)
|43
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|66
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|44.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|940 x 430 x 1105
Inclus dans la livraison
- Plateau entraîneur
Équipement
- Réservoir en option: 10 l
- Fonctionnement sur secteur
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les entreprises de nettoyage de bâtiments pour une utilisation dans les bâtiments publics ou les bureaux.
- Pour un nettoyage en profondeur de tous les sols – des sols durs aux moquettes
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange BDS 43/150 C Classic
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.