Luftgebläse AB 20 Ec
Hocheffizientes, kompaktes, langlebiges Luftgebläse AB 20 Ec zur Trocknungsbeschleunigung gereinigter Teppichflächen um bis zu 50 Prozent. Entspricht den europäischen Effizienzrichtlinien.
Zur beschleunigten Trocknung feucht gereinigter Textilflächen entwickeltes Luftgebläse AB 20 Ec. Das kompakte, leichte und sehr einfach zu transportierende Gerät ermöglicht um bis zu 50 Prozent schnellere Trocknungszeiten – gereinigte Teppichflächen sind damit deutlich schneller wieder begehbar. Darüber hinaus ist der Trockner sehr leise und kann damit auch in lärmsensiblen Bereichen bzw. während der Öffnungszeiten eingesetzt werden. Ein verschleißarmer Ec-Motor sorgt für einen geringen Stromverbrauch und eine lange Lebensdauer des Geräts. das den europäischen Richtlinien zur Energieeffizienz entspricht.
Merkmale und Vorteile
Verschleißarmer Ec-MotorLanglebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät. Motor mit 3-Stufen-Regelung. Gebläse entspricht den europäischen Richtlinien zur Energieeffizienz.
Kompakte Bauform mit geringem GewichtDurch die kompakte Größe und das geringe Gewicht sehr einfach zu transportieren. Komfortabler Griff für einfaches Tragen.
Geräuscharmer BetriebProblemlos auch während des laufenden Betriebs einsetzbar. Kaum wahrnehmbare Geräuschquelle bei Einsätzen während der Öffnungszeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Luftmenge (Stufe 1 / 2 / 3) (m³/h)
|1200
|Gebläsedrehzahl (Stufe 1 / 2 / 3) (U/min)
|1450
|Aufnahmeleistung (W)
|120
|Kabellänge (m)
|7.5
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|7.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|375 x 353 x 371
Ausstattung
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Ergonomischer Tragegriff
- Integrierte Netzkabelaufnahme
Anwendungsgebiete
- Zur beschleunigten Trocknung feucht gereinigter Textilflächen
AB 20 Ec Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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