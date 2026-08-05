Souffleur AB 20 Ec
Souffleur haute efficacité, compact et durable AB 20 Ec pour un séchage jusqu'à 50 % plus rapide des moquettes nettoyées. Conforme aux directives européennes sur l'efficacité.
Souffleur AB 20 Ec conçu pour le séchage accéléré de surfaces textiles après un nettoyage humide. L'appareil compact, léger et très facile à transporter permet un séchage jusqu'à 50 % plus rapide – les moquettes nettoyées sont ainsi à nouveau praticables bien plus rapidement. De plus, le sécheur est très silencieux ce qui permet son utilisation dans les secteurs sensibles au bruit ou pendant les heures d'ouverture. Un moteur EC à faible usure garantit une consommation de courant réduite et une durée de vie prolongée de l'appareil qui est conforme aux directives européennes sur l'efficacité énergétique.
Caractéristiques et avantages
Moteur EC à faible usureAppareil durable, robuste et par conséquent très rentable. Moteur avec 3 niveaux de réglage. Souffleur conforme aux directives européennes sur l'efficacité énergétique.
Conception compacte à faible poidsTrès facile à transporter grâce au format compact et au faible poids. Poignée confortable pour un transport facile.
Fonctionnement silencieuxUtilisable sans problèmes, même pendant le nettoyage. Source de bruit à peine perceptible lors des interventions pendant les heures d'ouverture.
Spécifications
Données techniques
|Débit d’air (niveau 1 / 2 / 3) (m³/h)
|1200
|Vitesse de rotation de la soufflante (niveau 1 / 2 / 3) (tr/min)
|1450
|Puissance absorbée (W)
|120
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|7.1
|Poids emballage inclus (kg)
|9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|375 x 353 x 371
Équipement
- Robuste habillage plastique
- Poignée de transport ergonomique
- Support intégré pour le câble électrique
Domaines d'utilisation
- Pour le séchage accéléré de surfaces textiles après un nettoyage humide
Pièces de rechange AB 20 Ec
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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