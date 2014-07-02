Sprühextraktionsgerät PW 30/1 Power-Waschkopf für Puzzi 10/2
Power-Waschkopf PW 30/1 zum Anbau an unseren Waschsauger Puzzi 10/2. Die rotierende Bürstenwalze intensiviert die Reinigungsleistung und steigert die Flächenleistung um bis zu 35 Prozent.
Einfaches Handling, beeindruckende Leistung: Der Power-Waschkopf PW 30/1 für unseren Waschsauger Puzzi 10/2 überzeugt auf ganzer Linie. Schnell anstelle der Bodendüse angebracht, sorgt er mit Effizienz für noch bessere und schnellere Reinigungsergebnisse. In nur einem Arbeitsschritt wird damit die Reinigungslösung auf den Teppich gesprüht, mit einer rotierenden Bürstenwalze eingebürstet und schließlich die komplette Schmutzflotte abgesaugt. So kann einerseits die Reinigungsleistung nochmals deutlich gesteigert, insbesondere aber auch die Flächenleistung des Puzzi 10/2 um bis zu 35 Prozent erhöht werden.
Merkmale und Vorteile
Rotierende BürstenZum Intensivieren des Reinigungsvorgangs und Aufrichten der Teppichfasern.
Höhere FlächenleistungSteigerung der Flächenleistung um bis zu 35 Prozent.
Transparentes SichtfensterSichtfenster am Waschkopf zur ständigen Kontrolle der Rücksaugleistung.
Einfache Bedienung
- Schnelles und einfaches Aufstecken anstelle der Bodendüse.
- Die Rotation der Bürstenwalze erleichtert das Arbeiten mit dem PW 30/1.
- Einfacher Start mittels Kippschalter.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|40 - 55
|Leistung Bürstenmotor (W)
|60
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Kabellänge (m)
|4
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5.7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|350 x 260 x 835
Videos
Anwendungsgebiete
- Teppichböden
Reinigungsmittel
PW 30/1 Power-Waschkopf für Puzzi 10/2 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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