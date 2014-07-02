Teppichreinigungsautomat BRC 30/15 C

Kompakter Teppichreinigungsautomat für die schnelle und wirtschaftliche Sprühextraktion von kleineren Flächen, aber auch für das gezielte Spot-Cleaning und die Teppichzwischenreinigung durch Vorsprühen von I-Capsolation-Reinigungsmittel. Ökonomisch auf Flächen zwischen 200 und 800 m².

Die BRC 30/15 C ist die perfekte Maschine für die fasertiefe Teppichgrundreinigung von kleineren Flächen. Durch ihre schwimmend gelagerte Bürste können auch bei unebenen Flächen perfekte Reinigungsergebnisse erzielt werden. Die BRC 30/15 kann zudem flexibel für die Teppichzwischenreinigung mit vorgesprühtem I-Capsol Reinigungsmittel oder zur punktuellen Fleckentfernung eingesetzt werden.

Merkmale und Vorteile
Hohe Reinigungsleistung
  • Bürstenwalze unterstützt die Tiefenreinigung.
  • Pendelnd gelagerte Bürstenwalze, dadurch gleichmäßige Reinigungsleistung.
  • Fasern werden ausgerichtet und sorgen für ein gleichmäßiges Erscheinungsbild.
Kompakte Abmessungen
  • Ideal für Flächen zwischen 200 und 800 m².
  • Einfache Lagerung.
  • Einfacher Transport.
Spezifikationen

Technische Daten

Flächenleistung (Grundreinigung / Zwischenreinigung iCapsol) (m²/h) 150
Luftmenge (l/s) 46
Vakuum (mbar/kPa) 300 / 30
Sprühdruck Grundreinigung (bar) 3.5
Sprühmenge Grundreinigung (l/min) 1
Arbeitsbreite Saugen (mm) 315
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 15 / 17
Leistung Turbine (W) 1130
Leistung Bürstenmotor (W) 76
Gewicht ohne Zubehör (kg) 36
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 35.5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 920 x 360 x 750

Lieferumfang

  • Anzahl Walzen: 1 Stück

Ausstattung

  • Arbeitsrichtung: Rückwärts

