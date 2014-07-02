Die BRC 30/15 C ist die perfekte Maschine für die fasertiefe Teppichgrundreinigung von kleineren Flächen. Durch ihre schwimmend gelagerte Bürste können auch bei unebenen Flächen perfekte Reinigungsergebnisse erzielt werden. Die BRC 30/15 kann zudem flexibel für die Teppichzwischenreinigung mit vorgesprühtem I-Capsol Reinigungsmittel oder zur punktuellen Fleckentfernung eingesetzt werden.