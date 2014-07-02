Le BRC 30/15 C est la machine idéale pour le nettoyage en profondeur des moquettes jusqu'au cœur des fibres sur les petites surfaces. Sa brosse à suspension flottante permet d'obtenir des résultats de nettoyage parfaits, même sur les surfaces irrégulières. Le BRC 30/15 peut également être utilisé de manière flexible pour le nettoyage d'appoint des moquettes par préaspersion du détergent I-Capsol ou pour un détachage ponctuel.