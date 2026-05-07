Der natürliche Bodenreiniger RM 538N entfernt kraftvoll Schmutz ebenso wie Laufspuren und eliminiert unangenehme Gerüche. Die Rezeptur ist vegan, ohne Mikroplastik, Silikon oder Farbstoffe und damit besonders geeignet für Haushalte mit Kindern oder für Besitzer von Haustieren, die besonders hohe Anforderungen an natürliche und nachhaltige Sauberkeit stellen. RM 538N ist geeignet für alle Kärcher Hartbodenreinigungsgeräte und kann auf allen versiegelten Hartböden verwendet werden (z. B. auf Fliesen, Stein, Vinyl, PVC, Linoleum sowie versiegelten Holz- und Korkböden).