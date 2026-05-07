Nettoyant naturel pour sols RM 538N, 500ml
Idéal pour tous les sols durs vitrifiés : le nettoyant naturel pour sols RM 538N à formule végane pour une propreté durable. Très efficace contre la saleté et les odeurs désagréables.
Le nettoyant naturel pour sols RM 538N garantit une élimination puissante de la saleté tout comme des marques de passage ainsi que des odeurs désagréables. Sa formule est végane, sans microplastiques, silicone ou colorants et convient ainsi notamment aux foyers avec des enfants ou aux propriétaires d'animaux de compagnie ayant des attentes particulièrement élevées en matière de propreté naturelle et durable. RM 538N est adapté à tous les nettoyeurs de sols Kärcher et peut être utilisé sur tous les sols durs vitrifiés (par ex. sur le carrelage, la pierre, le vinyle, le PVC, le linoléum ainsi que les sols en bois et en liège vitrifiés).
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Sols en liège
- Sols en pierre
- Parquet vitrifié
- Parquet stratifié
- Sols en bois