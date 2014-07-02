Bodenpflege Parkett versiegelt / Laminat / Kork RM 531, 1l
Optimale Pflege und Schutz für versiegelte Parkett-, Laminat- und Korkböden. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz. Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|1
|Verpackungseinheit (Stück)
|6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Anwendungsgebiete
- Versiegeltes Parkett
- Laminatböden
- Korkböden