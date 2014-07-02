Textilimprägnierer Care Tex RM 762, 500ml
Hochwirksamer Schutz mit Langzeitwirkung für alle textilen Beläge. Teppiche, Polster und Autositze erhalten einen schmutzabweisenden Schutzfilm, der die Wiederanschmutzung erschwert. Schmutz kann so leichter und gründlicher abgesaugt werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (ml)
|500
|Verpackungseinheit (Stück)
|8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Anwendungsgebiete
- Teppichböden
- Teppiche
- Polster
- Autositze