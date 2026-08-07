ABS Steuertrafo für HKF 30/14-E

E-Schrank mit Steuertransformator (Nennleistung 100 VA) und 10 m Kabel (mit Stecker) für den Innenreinigungskopf HKF 30/14-E.

E-Schrank mit Steuertransformator (Nennleistung 100 Voltampere) und 10 Meter Kabel (mit Stecker) für den Innenreinigungskopf HKF 30/14-E. Eingangsspannungen des E-Schranks: 230 Volt, 400 Volt, 420 Volt und 460 Volt, 50/60 Hertz. Ausgangsspannungen des E-Schranks: 24 Volt / AC.

Spezifikationen

Technische Daten

Spannung (V) 230 - 460
Frequenz (Hz) 50 - 60
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 6.6
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