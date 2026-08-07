Der kompakte Innenreinigungskopf ist insbesondere für die Innenreinigung von Fässern und Behältern mit einer Öffnung ab 65 Millimetern geeignet. Der Reinigungskopf wird durch einen 24-Volt-AC-50/60-Hertz-Elektromotor angetrieben. Die Niederspannung von 24 Volt gewährleistet höchste Sicherheit im nassen Einsatzbereich dieses Reinigungskopfs. Die Düsen drehen sich dabei mit einer konstanten Geschwindigkeit um 2 Achsen und erfassen so jede Stelle des Behälters. Dank des geringen Gewichts von 4,9 Kilogramm sind keine zusätzlichen Aufhängevorrichtungen nötig. Der Einsatz erfolgt bis 140 Bar, 3000 l/h und bis zu einer Wassertemperatur von maximal 90 °C. Die gesamte Länge des Kopfs beträgt 1256 Millimeter und die Eintauchtiefe 915 Millimeter. Der Innenreinigungskopf kann über einen Hochdruckschlauch einfach und bequem an einen Kalt- oder Heißwasser-Hochdruckreiniger angeschlossen werden.