Hochdruckreiniger HDS 10/21-4 M
Benutzerfreundlicher, leistungsstarker Heißwasser-Hochdruckreiniger mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor, wirtschaftlicher eco!efficiency-Stufe und 2 Reinigungsmitteltanks.
Der HDS 10/21-4 M gehört zu den leistungsstärksten Heißwasser-Hochdruckreinigern der Mittelklasse und begeistert zudem mit durchdachter Ergonomie und hoher Benutzerfreundlichkeit. Sein langsam laufender, 4-poliger und wassergekühlter Elektromotor, die robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben sowie die sparsame eco!efficiency-Stufe sorgen gleichzeitig für höchste Leistung und einen zuverlässigen, wirtschaftlichen Betrieb. Serienmäßig für ermüdungsfreies und zeitsparendes Arbeiten mit dabei sind auch die kraftsparende EASY!Force Advanced-HD-Pistole mit Servo Control und 1050 Millimeter langem Strahlrohr mit patentierter Düsentechnologie sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse. Überzeugend auch viele weitere Ausstattungs- und Leistungsdetails, wie die optimierte Brennertechnik, die 2 Reinigungsmitteltanks, das komfortable Mobilitätskonzept, die umfangreiche Sicherheitstechnik, die einfache Bedienung mit nur einem Schalter oder die cleveren Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung.
Merkmale und Vorteile
Hohe WirtschaftlichkeitIn der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss. Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 % reduziert.
Umfangreiches Zubehör mit EASY!LockEASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze.
Höchste EffizienzBewährte und hoch effiziente Brennertechnologie „made in Germany“. 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe. Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.
Betriebssicherheit
- Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser.
- Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung gewährleisten die Verfügbarkeit des Geräts.
- Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem.
Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät
- Das komplette Zubehör kann direkt am Gerät untergebracht werden. Für Saugschlauch und Netzkabel gibt es 2 Haltehaken.
- Geräumiges Aufbewahrungsfach, z. B. für Reinigungsmittel, Handschuhe oder Werkzeug.
Reinigungsmitteldosierung
- Einfaches Umschalten zwischen Reinigungsmitteltank 1 und 2.
- Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion.
Mobilitätskonzept
- Joggerprinzip mit großen, gummibereiften Rädern und Lenkrolle.
- Integrierte Kippmulde für kräfteschonenden Transport über Absätze.
- Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit.
Einfache Bedienelemente
- Ein Schalter für alle Gerätefunktionen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|500 - 1000
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Anschlussleistung (kW)
|8
|Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
|7.3
|Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)
|5.8
|Anschlusskabel (m)
|5
|Brennstofftank (l)
|25
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|160.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|170.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Typ HD-Schlauch: Longlife
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 400 bar
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
- Servo Control
Ausstattung
- Reinigungsmittelfunktion: 20- + 10-l-Tank
- ANTI!Twist
- von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff
- Bedienleiste mit Leuchtanzeige
- Druckabschaltung
- Pol-Wendestecker (3~)
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Trockenlaufschutz
Videos
Anwendungsgebiete
- Fahrzeugreinigung
- Geräte- und Maschinenreinigung
- Werkstattreinigung
- Reinigung von Außenbereichen
- Tankstellenreinigung
- Fassadenreinigung
- Schwimmbadreinigung
- Reinigung von Sportstätten
- Reinigung im Produktionsprozess
- Reinigung von Produktionsanlagen
Zubehör
Reinigungsmittel
HDS 10/21-4 M Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.