Nettoyeurs haute pression HDS 10/21-4 M
Nettoyeur haute pression à eau chaude simple d'utilisation et performant avec moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau, mode eco!efficiency économique et deux réservoirs à détergent.
Parmi les nettoyeurs haute pression à eau chaude les plus puissants de la gamme Medium, le HDS 10/21-4 M offre une ergonomie bien pensée et une grande facilité d'utilisation. Le moteur électrique lent à 4 pôles refroidi par eau, la pompe axiale robuste à 3 pistons en céramique ainsi que le mode eco!efficiency économique assurent à la fois des performances maximales et un fonctionnement économique et fiable. Pour un travail rapide et sans fatigue, le modèle reçoit également, de série, le pistolet haute pression EASY!Force Advanced avec Servo Control et une lance d'arrosage de 1050 millimètres avec technologie de buses brevetée ainsi que les attaches rapides EASY!Lock. De nombreux autres détails d'équipement assurent également ses performances : technologie de brûleur optimisée, deux réservoirs à détergent, concept de mobilité bien pensé, technologie de sécurité avancée, commande simple avec un interrupteur unique et possibilités de rangement astucieuses pour les différents accessoires.
Caractéristiques et avantages
Rentabilité élevéeEn mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal. Grâce à un ajustement optimal des cycles du brûleur, la consommation de fioul est réduite de 20 % par rapport au fonctionnement à pleine charge.
Vaste éventail d'accessoires avec EASY!LockEASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue car sans effort de maintien. La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet. Lance en acier inoxydable rotative de 1 050 mm.
Efficacité maximaleTechnologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace. Moteur électrique à 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons. Moteur refroidi par eau pour une efficacité et une longévité élevées.
Sécurité de fonctionnement
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe des particules contenues dans l'eau.
- Les soupapes de sécurité ainsi que la protection contre le manque d'eau et la sécurité manque de carburant assurent la disponibilité de l'appareil.
- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
Possibilités de rangement variées pour les accessoires directement sur l'appareil
- Rangement intégré des accessoires. Crochets pour flexible d'aspiration et câble.
- Rangement pour détergents et accessoires
Dosage de détergent
- Permutation aisée entre les réservoirs de détergent 1 et 2.
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage
Mobilité
- Principe du jogger avec de grandes roues recouvertes de caoutchouc et des roulettes pivotantes.
- Système de basculement intégré pour un franchissement sans efforts des paliers.
- Guidons pour un transport et une manœuvrabilité faciles.
Commandes faciles à utiliser
- Simplicité d'utilisation
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500 - 1000
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Puissance de raccordement (kW)
|8
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|7.3
|Consommation fioul eco!efficiency (kg/h)
|5.8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Réservoir à carburant (l)
|25
|Poids (avec accessoire) (kg)
|160.2
|Poids emballage inclus (kg)
|170.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Longlife
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 400 bars
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
- Servo Control
Équipement
- Fonction de dosage de détergent: Cuve de 20 + de 10 l
- ANTI!Twist
- Réservoirs remplissables de l'extérieur pour le détergent, la protection contre l'entartrage et le combustible
- Barre de commande avec témoins lumineux
- Coupure de la pression
- Commutateur de changement de pôle (3~)
- 2 réservoirs à détergent
- Sécurité manque d'eau
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production
Pièces de rechange HDS 10/21-4 M
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
