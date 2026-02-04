Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S
Für höchste Leistung bei härtesten Bedingungen: der Heißwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor und robuster 3-Kolben-Axialpumpe.
Als eines der leistungsstärksten Geräte der Superklasse von Kärcher überzeugt der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S mit besten Reinigungsergebnissen unter härtesten Einsatzbedingungen. Hochwertige Komponenten wie der langsam laufende, 4-polige, wassergekühlte Elektromotor sowie die robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben stehen für ein Maximum an Qualität, während die sparsame eco!efficiency-Stufe höchste Wirtschaftlichkeit ermöglicht. Sehr einfach zu bedienen und zu warten, ergonomisch konstruiert und komfortabel zu transportieren punktet der HDS 13/20-4 S dabei auch mit hoher Anwenderfreundlichkeit. Nicht zuletzt unterstrichen wird dies durch die kraftsparende EASY!Force Advanced-HD-Pistole mit Servo Control und 1050 Millimeter langem Strahlrohr mit patentierter Düsentechnologie. Die optimierte Brennertechnik, 2 Reinigungsmitteltanks, umfangreiche Sicherheitstechnik, zeitsparende EASY!Lock-Schnellverschlüsse sowie durchdachte Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung runden das üppige Ausstattungspaket des Geräts ab.
Merkmale und Vorteile
Hohe WirtschaftlichkeitIn der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss. Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 % reduziert.
Höchste EffizienzBewährte und hoch effiziente Brennertechnologie „made in Germany“. 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe. Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.
Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am GerätDas komplette Zubehör kann direkt am Gerät untergebracht werden. Für Saugschlauch und Netzkabel gibt es 2 Haltehaken. Geräumiges Aufbewahrungsfach, z. B. für Reinigungsmittel, Handschuhe oder Werkzeug.
Betriebssicherheit
- Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser.
- Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung gewährleisten die Verfügbarkeit des Geräts.
- Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem.
Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock
- EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte.
- Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar.
- Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze.
Reinigungsmitteldosierung
- Einfaches Umschalten zwischen Reinigungsmitteltank 1 und 2.
- Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion.
Mobilitätskonzept
- Joggerprinzip mit großen, gummibereiften Rädern und Lenkrolle.
- Integrierte Kippmulde für kräfteschonenden Transport über Absätze.
- Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit.
Einfache Bedienelemente
- Ein Schalter für alle Gerätefunktionen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|600 - 1300
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
|9.5
|Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)
|7.6
|Anschlussleistung (kW)
|9.5
|Anschlusskabel (m)
|5
|Brennstofftank (l)
|25
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|206
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|215.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Typ HD-Schlauch: Longlife
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 400 bar
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
- Servo Control
Ausstattung
- Druckabschaltung
- Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb
- Pol-Wendestecker (3~)
- Softdämpfungssystem (SDS)
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Trockenlaufschutz
Anwendungsgebiete
- Fahrzeugreinigung
- Geräte- und Maschinenreinigung
- Werkstattreinigung
- Reinigung von Außenbereichen
- Tankstellenreinigung
- Fassadenreinigung
- Schwimmbadreinigung
- Reinigung von Sportstätten
- Reinigung im Produktionsprozess
- Reinigung von Produktionsanlagen
