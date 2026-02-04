Nettoyeurs haute pression HDS 13/20-4 S
Pour des performances maximales dans des conditions difficiles : nettoyeur haute pression à eau chaude de la gamme Super avec moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau et pompe axiale robuste à 3 pistons.
Parmi les appareils les plus puissants de la gamme Super de Kärcher, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 13/20-4 S assure d'excellents résultats de nettoyage dans des conditions d'utilisation difficiles. Ses composants de haute qualité comme le moteur électrique lent à 4 pôles refroidi par eau et la robuste pompe axiale à 3 pistons en céramique sont un gage de qualité maximale tandis que le mode eco!efficiency économique assure une rentabilité élevée. Très simple d'utilisation et de maintenance, de conception ergonomique et confortable à transporter, le HDS 13/20-4 S séduit également par son excellente convivialité. Celle-ci est notamment assurée par le pistolet haute pression EASY!Force Advanced sans effort de maintien avec Servo Control et lance d'arrosage de 1050 millimètres avec technologie de buses brevetée. La technologie de brûleur optimisée, les deux réservoirs à détergent, la technologie de sécurité avancée, les attaches rapides EASY!Lock et les possibilités de rangement astucieuses pour les différents accessoires viennent parfaire l'éventail d'équipements déjà bien fourni.
Caractéristiques et avantages
Rentabilité élevéeEn mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal. Grâce à un ajustement optimal des cycles du brûleur, la consommation de fioul est réduite de 20 % par rapport au fonctionnement à pleine charge.
Efficacité maximaleTechnologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace. Moteur électrique à 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons. Moteur refroidi par eau pour une efficacité et une longévité élevées.
Possibilités de rangement variées pour les accessoires directement sur l'appareilRangement intégré des accessoires. Crochets pour flexible d'aspiration et câble. Rangement pour détergents et accessoires
Sécurité de fonctionnement
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe des particules contenues dans l'eau.
- Les soupapes de sécurité ainsi que la protection contre le manque d'eau et la sécurité manque de carburant assurent la disponibilité de l'appareil.
- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
Vaste éventail d'accessoires avec EASY!Lock
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue car sans effort de maintien.
- La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet.
- Lance en acier inoxydable rotative de 1 050 mm.
Dosage de détergent
- Permutation aisée entre les réservoirs de détergent 1 et 2.
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage
Mobilité
- Principe du jogger avec de grandes roues recouvertes de caoutchouc et des roulettes pivotantes.
- Système de basculement intégré pour un franchissement sans efforts des paliers.
- Guidons pour un transport et une manœuvrabilité faciles.
Commandes faciles à utiliser
- Simplicité d'utilisation
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|600 - 1300
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|9.5
|Consommation fioul eco!efficiency (kg/h)
|7.6
|Puissance de raccordement (kW)
|9.5
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Réservoir à carburant (l)
|25
|Poids (avec accessoire) (kg)
|206
|Poids emballage inclus (kg)
|215.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Longlife
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 400 bars
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
- Servo Control
Équipement
- Coupure de la pression
- Option pour fonctionnement à deux lances
- Commutateur de changement de pôle (3~)
- Système antibélier (SDS)
- 2 réservoirs à détergent
- Sécurité manque d'eau
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HDS 13/20-4 S
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
