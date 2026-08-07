Tête de nettoyage HKF 30/14-E
Tête compacte pour le nettoyage intérieur en acier inoxydable destinée au nettoyage de fûts et de cuves avec des ouvertures à partir de 65 mm. Se distingue par une vitesse de rotation constante grâce au moteur électrique et un faible poids.
La tête compacte pour le nettoyage intérieur est notamment adaptée au nettoyage intérieur de fûts et de cuves dotés d'une ouverture à partir de 65 millimètres. La tête de nettoyage est entraînée par un moteur électrique de 24 volts AC et de 50/60 hertz. La basse tension de 24 volts garantit une sécurité maximale dans le domaine d'utilisation humide de cette tête de nettoyage. À cet effet, les buses tournent à une vitesse constante autour de 2 axes, atteignant ainsi tous les endroits de la cuve. Grâce à son faible poids de 4,9 kilogrammes, aucun dispositif de suspension supplémentaire n'est nécessaire. L'utilisation peut avoir lieu jusqu'à 140 bar, jusqu'à 3 000 l/h et jusqu'à une température de l'eau maximale de 90 °C. La longueur totale de la tête est de 1 256 millimètres pour une profondeur d'insertion de 915 millimètres. La tête pour le nettoyage intérieur se raccorde facilement et confortablement à un nettoyeur haute pression à eau froide ou chaude par le biais d'un flexible haute pression.
Caractéristiques et avantages
Entraînement par un moteur électrique 24 V 50/60 Hz.Vitesse de rotation constante, quels que soient le débit et la pression d'eau. Tension de sécurité 24 V Amélioration de la sécurité de travail.
Très flexibleRotation lente et pression de travail élevée pour un résultat de nettoyage optimal. Convient à un débit d'eau jusqu'à 3 000 l/h et à une haute pression jusqu'à 140 bar. Convient au nettoyage intérieur de fûts ainsi que de cuves de taille moyenne voire grandes.
Design intelligentParticulièrement facile d'utilisation et d'entretien. Maniement facile – mise en place de la tête dans la cuve d'une seule main. Rotation à vitesse stable pour des résultats de nettoyage constants.
Structure en acier inoxydable (1.4301)
- Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.
- Convient à l'eau contenant un détergent Kärcher.
- Convient aux températures d'eau jusqu'à 90 °C.
Poids et dimensions réduits
- Polyvalent et utilisation flexible
- Convient au nettoyage intérieur de cuves dotées d'ouvertures à partir de 65 mm.
- Grâce à son faible poids de seulement 4,9 kg, aucun dispositif de suspension supplémentaire n'est nécessaire.
Spécifications
Données techniques
|Raccordement HP
|G3/8″
|Entraînement
|Électrique
|Nombre de buses (Pièce(s))
|1 / 4
|Débit (l/h)
|3000
|Régime (tr/min)
|19
|Longueur de montage (mm)
|915
|Tension (V)
|24
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Pression (bar)
|max. 140
|Ouverture du conteneur (mm)
|min. 65
|Température (°C)
|max. 90
|Poids (kg)
|4.9
|Poids emballage inclus (kg)
|7.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1256
Appareils compatibles
- D 17/15-4 St
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 8/20 G
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SX+
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 De
- HD 1050 De Cage
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 16/15-4 Cage+
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage+
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage+
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MX+
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX+
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 11/18-4 S Classic
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Gaz
- HDS 12/14-4 St Gaz GPL
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gaz
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en matière plastique
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 9/17-4 C Classic
- HD 13/12-4 ST
- HD 7/16-4 ST
- HD 9/18-4 St
Domaines d'utilisation
- Convient également au nettoyage intérieur des cuves GRV (réservoirs)
- Pour le nettoyage intérieur de cuves (industrie, logistique, secteur public)
- Pour le nettoyage des réservoirs dans les industries alimentaire, cosmétique et chimique
- Convient au nettoyage de conteneurs destinés au transport de produits chimiques
- Convient au nettoyage de conteneurs destinés au transport de denrées alimentaires
- Pour le nettoyage des réservoirs stationnaires dans les industries alimentaire et chimique