La tête compacte pour le nettoyage intérieur est notamment adaptée au nettoyage intérieur de fûts et de cuves dotés d'une ouverture à partir de 65 millimètres. La tête de nettoyage est entraînée par un moteur électrique de 24 volts AC et de 50/60 hertz. La basse tension de 24 volts garantit une sécurité maximale dans le domaine d'utilisation humide de cette tête de nettoyage. À cet effet, les buses tournent à une vitesse constante autour de 2 axes, atteignant ainsi tous les endroits de la cuve. Grâce à son faible poids de 4,9 kilogrammes, aucun dispositif de suspension supplémentaire n'est nécessaire. L'utilisation peut avoir lieu jusqu'à 140 bar, jusqu'à 3 000 l/h et jusqu'à une température de l'eau maximale de 90 °C. La longueur totale de la tête est de 1 256 millimètres pour une profondeur d'insertion de 915 millimètres. La tête pour le nettoyage intérieur se raccorde facilement et confortablement à un nettoyeur haute pression à eau froide ou chaude par le biais d'un flexible haute pression.