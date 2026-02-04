Nettoyeurs haute pression HD 10/16-4 Cage Ex
Nettoyeur haute pression HD 10/16-4 Cage Ex antidéflagrant, développé spécialement pour l'utilisation en zone ATEX. Pression de service de 160 bar, correspondant à une quantité d'eau de 1 000 litres par heure.
Répondant aux normes Atex, ce nettoyeur haute pression à eau froide triphasé et ses accessoires ont été spécialement conçus pour fonctionner en atmosphère explosive. Robuste et fiable, il est équipé d’un moteur 1400 tr/mn et d’un châssis tubulaire protégeant moteur et pompe contre les chocs. Il dispose du rangement du flexible intégré et d’un point d’ancrage pour engin de levage. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité. Equipée d’une valve en céramique, la poignée-pistolet EASY!Force est conçue pour durer 5 fois plus longtemps.
Caractéristiques et avantages
Structure CageStructure tubulaire robuste en acier. Avec système de fixation intégrée pour grue. Protection de l'appareil contre les chocs
Protection contre les explosionsPneus conducteur en caoutchouc. Température de surface ne dépassant pas les 200°C
Puissance et longévitéMoteur électrique 4 pôles refroidi par air Culasse robuste en laiton et des pistons en céramique. Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.
Sécurité de fonctionnement
- Le filtre d'eau propre protège les composants et peut être enlevé sans outils pour être néttoyé.
- Protège la pompe contre le fonctionnement à sec
- Système d'aspiration du détergent pour la salissure tenace.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|1000
|Température d'admission (°C)
|50
|Pression de service (bar/MPa)
|160 / 16
|Pression max. (bar/MPa)
|220 / 22
|Puissance de raccordement (kW)
|5.5
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|122.6
|Poids emballage inclus (kg)
|131.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|980 x 720 x 1100
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force protection Ex
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 400 bars
- Tuyau de pulvérisation en acier inoxydable: 1050 mm
- Lance de pulvérisation en acier inoxydable, conductrice: 1050 mm
- Powerbuse
- Lance à haute pression
Équipement
- Coupure de la pression
- Zone Atex
Pièces de rechange HD 10/16-4 Cage Ex
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.