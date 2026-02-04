Hochdruckreiniger HD 10/16-4 Cage Ex
Speziell für den Einsatz in ATEX-Zonen entwickelter, explosionsgeschützter Hochdruckreiniger HD 10/16-4 Cage Ex. Arbeitsdruck 160 bar, entspricht einer Wassermenge von 1000 Litern pro Stunde.
Explosionsgefährdete Bereiche, sogenannte ATEX-Zonen stellen besondere Anforderungen an Komponenten und Material. Unser Hochdruckreiniger HD 10/16-4 Cage Ex trägt diesen Anforderungen Rechnung und entspricht in seiner explosionsgeschützten Ausführung allen Vorgaben an die hohen Sicherheitsvorgaben. Mit einem Arbeitsdruck von 160 Bar und einer Wasserleistung von rund 1000 Litern pro Stunde ist das Gerät für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben prädestiniert. Darüber hinaus glänzt es mit technischen Innovationen, die ermüdungsfreies Arbeiten ermöglichen und das Handling auf ein neues Niveau heben: die EASY!Force-Hochdruckpistole sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse. Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Der HD 10/16-4 Cage Ex vereint maximale Sicherheit mit einer hervorragenden Reinigungsleistung und langlebiger Technologie.
Merkmale und Vorteile
Pulverbeschichteter Cage-Rahmen, elektrisch leitfähigRobuster Stahlrohrrahmen. Mit integrierter Kranaufhängung. Schutz des Geräts vor Beschädigungen.
Explosionssichere AusstattungLeitfähige Gummibereifung. Oberflächentemperatur stets unter 200 °C.
Stark und langlebig4-poliger, langsam laufender Elektromotor (luftgekühlt). Robuster Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben. Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck.
Betriebssicherheit
- Der Frischwasserfilter schützt die Komponenten und kann werkzeuglos entnommen und gereinigt werden.
- Schutz der Pumpe vor Trockenlauf.
- Reinigungsmittel-Ansaugsystem für hartnäckige Verschmutzungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|1000
|Zulauftemperatur (°C)
|50
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|160 / 16
|Max. Druck (bar/MPa)
|220 / 22
|Anschlussleistung (kW)
|5.5
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|122.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|131.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|980 x 720 x 1100
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Ex-Schutz
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 400 bar
- Edelstahlstrahlrohr: 1050 mm
- Edelstahl-Strahlrohr, leitfähig: 1050 mm
- Powerdüse
- Hochdruckstrahlrohr
Ausstattung
- Druckabschaltung
- Atex Zone
