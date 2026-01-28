Nettoyeurs haute pression HD 10/25-4 S Plus
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 S Plus se démarque par sa puissance élevée et sa qualité. Grâce aux systèmes d'assistance et à la buse rotative Vibrasoft, il est optimal pour un travail ergonomique.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 S Plus est idéal pour un travail ergonomique et convivial. À l'aide du pistolet Kärcher EASY!Force Advanced, il s'utilise confortablement sans effort de maintien. La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet. La réduction de la pression permet une réaction rapide en cas de supports délicats, sans avoir à changer de buse. De plus, la buse rotative Vibrasoft réduit considérablement les vibrations au niveau de la lance d'arrosage. Des systèmes d'assistance et une indication de l'état à LED facilitent l'utilisation. Des matériaux de choix garantissent une qualité supérieure à l'intérieur de l'appareil de la gamme Super. Une pompe à plateau oscillant robuste, dotée de pistons en acier inoxydable et d'une culasse en laiton, fonctionne en association avec un moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air. Des entretoises de châssis en aluminium intégrées forment un châssis léger et robuste avec possibilité de chargement par grue. Pour un design compact et mobile, le groupe moteur et l'unité de pompage sont installés à la verticale selon le concept Upright. La machine est complétée par d'autres possibilités de rangement pour les accessoires sous forme d'une poche kangourou et de crochets réglables.
Caractéristiques et avantages
Concept de design Upright compact grâce au format debout avec groupe moteur et unité de pompage installés à la verticaleFaible encombrement au sol et dimensions extérieures réduites. Facile à manœuvrer et à transporter. Stabilité maximale pour installer l'appareil en toute sécurité.
Moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air, pompe robuste, dotée de pistons en acier inoxydable et d'une culasse en laitonLongue durée de vie et faibles frais de maintenance. Puissance élevée et efficacité élevée. Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Rotabuse Vibrasoft ergonomiqueJusqu'à 30 % de réduction des vibrations. Réduction du volume sonore et du niveau de bruit. Permet un travail à moindre effort et prolongé à l'aide de la buse rotative.
Systèmes d'assistance et indication de l'état à LED
- Surveillance électronique.
- Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
Concept de service élaboré, permettant des interventions rapides sur place
- Tête de pompe orientable.
- Indicateur de niveau d'huile pratique et canal de vidange d'huile intégré au châssis.
- Concept de composants modulaire avec pompe, moteur et armoire de commande.
Vaste éventail d'accessoires avec EASY!Lock
- La pression et la quantité d'eau peuvent être ajustées via le réglage Servo Control entre la lance et le pistolet.
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue car sans effort de maintien.
- Lance en acier inoxydable rotative de 1 050 mm.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Poche kangourou.
- Crochets réglables, par ex. en guise de 2e support de lance ou pour le câble électrique.
- Rangement pour flexible haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 / 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500 - 1000
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|80 - 250
|Pression max. (bar/MPa)
|280 / 2.8
|Puissance de raccordement (kW)
|8.8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse
|047
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|70.3
|Poids emballage inclus (kg)
|78.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|607 x 518 x 1063
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Poignée-pistolet avec insert Softgrip
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
- Rotabuse
- Servo Control
Équipement
- Moteur à courant triphasé 4 pôles avec refroidissement à air et à eau
- Pompe axiale à 3 pistons: avec pistons en acier inoxydable
- Coupure de la pression
- Filtre fin à eau intégré
- Voyant de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage des engins et des équipements sur les chantiers, par ex. bétonneuses, échafaudages, chargeuses sur roues, pelleteuses ou pompes à béton
- Nettoyage des équipements de production dans l'industrie, par ex. dans les lignes de peinture, dans la production agroalimentaire ou l'industrie manufacturière
- Nettoyage des véhicules et des moyens de transport tels que les camions, les bateaux, les avions ou les bus
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places, les voies d'accès, les fontaines ou les parkings publics
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HD 10/25-4 S Plus
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.