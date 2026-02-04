Nettoyeurs haute pression HD 10/15-4 Cage Food
Le nettoyeur haute pression eau froide HD 10/15-4 Cage Food est spécialement conçu pour une utilisation dans l’industrie alimentaire. Ce nettoyeur s’adresse aux professionnels.
Le HD 10/15-4 Cage Food est le nettoyeur haute pression eau froide idéal pour satisfaire les exigences les plus élevées de l’industrie alimentaire. Avec son châssis en inox, le HD 10/15-4 Cage Food répond aux normes d’hygiène les plus rigoureuses. Doté d’une pompe de gavage, il peut fonctionner avec une température d’alimentation jusqu’à 85°C pour éliminer rapidement et efficacement la saleté et les dépôts. Il dispose également de 2 bacs à détergent de 5 litres chacun, indispensables pour le nettoyage et la désinfection des zones alimentaires. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité. Equipée d’une valve en céramique, la poignée-pistolet EASY!Force est conçue pour durer 5 fois plus longtemps.
Caractéristiques et avantages
Conforme aux exigences d'hygiène les plus rigoureuses.Modèle en inox. Toutes les pièces en contact avec l'eau étant de qualité alimentaire.
Nettoyage particulièrement efficace.Pompe de gavage pour température de l'eau d'alimentation jusqu'à 85 °C. Avec le détergent RM 734 à base de chlore.
Répond aux exigences hygiéniquesFlexible HP de qualité alimentaire, non tachant.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|440 - 990
|Température d'admission (°C)
|max. 85
|Pression de service (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14.5
|Pression max. (bar/MPa)
|175 / 17.5
|Puissance de raccordement (kW)
|6.4
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|78.4
|Poids emballage inclus (kg)
|86.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|650 x 521 x 1100
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Food
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité alimentaire
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 400 bars
- Tuyau de pulvérisation en acier inoxydable: 1050 mm
- Powerbuse
- Servo Control
Équipement
- Fonction de dosage de détergent: 5 L
- Coupure de la pression
- Construction fermée à cadre tubulaire avec étrier intégré pour le chargement par grue
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HD 10/15-4 Cage Food
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.