Nettoyeurs haute pression HDS 1000 Be
Le nettoyeur haute pression eau chaude à moteur essence HDS 1000 BE est équipé d’un démarreur électrique. Ce nettoyeur dispose également d’une protection anti-tartre, d’un mode vapeur…
Puissant, l’HDS 1000 Be est équipé d'un robuste moteur à essence 4 temps et d'un démarreur électrique pour fonctionner sans source électrique. Tous les éléments sont logés dans un solide châssis tubulaire en acier, conçu pour pouvoir être levé à l'aide d'une grue ou d'un chariot élévateur à fourche, qui assure une protection intégrale dans des conditions difficiles. Pour une durée de vie prolongée, le moteur est équipé d'un dispositif de réduction automatique de la vitesse qui abaisse le niveau sonore en cas d'interruption du travail. Les matériaux de qualité supérieure utilisés dans la pompe haute pression - culasse en laiton, soupapes en acier spécial et pistons en acier - garantissent une longue durée de vie et des performances élevées. La soupape de décharge, le dispositif intégré de régulation de la pression et du débit d'eau ainsi que le mode vapeur assurent une adaptation optimaleaux différents travaux de nettoyage. La poignée-pistolet EASY!Force réduit la force de recul à zéro et diminue les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock 5 fois plus rapide et d’une valve en céramique 5 fois plus robuste.
Caractéristiques et avantages
Facilité d'utilisationCoupure automatique du brûleur en cas de manque d'eau, protection contre la surchauffe. Pistolet ergonomique facilitant l'utilisation.
Performance maximaleUn brûleur hautement performant avec serpentin de chauffe vertical et allumage permanent. Pour l'élimination des salissures les plus tenaces. Deux réservoirs essence et diesel intégrés pour une durée de travail prolongée
Puissant moteur à essenceConforme aux exigences de la norme d'émission EU STAGE V. Démarrage électrique pour un démarrage aisé et sans efforts.
Fonctionnement respectueux de l'environnement
- La vitesse de rotation est ralentie automatiquement à l'état de veille. Cela permet de ménager le moteur et d'économiser de l'énergie.
- Chargement par grue possible grâce au cadre tubulaire solide en acier.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|450 - 900
|Pression de service (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|5.6
|Réservoir à carburant (l)
|34
|Combustibles
|Essence / Diesel
|Type d'entraînement
|Essence
|Constructeur du moteur
|Honda
|Type de moteur
|GX 390
|Nombre d'utilisateurs simultanés
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Poids (avec accessoire) (kg)
|175.7
|Poids emballage inclus (kg)
|181.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1100 x 750 x 785
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Powerbuse
- Servo Control
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Châssis de protection Cage
- Démarrage électrique
- Robuste cadre tubulaire en acier pour chargement par grue
Pièces de rechange HDS 1000 Be
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
