Nettoyeurs haute pression HD 13/18-4 S Classic
Le nettoyeur haute pression à eau froide robuste HD 13/18-4 S Classic est conçu pour une utilisation quotidienne dans les conditions les plus rudes. Le propre de la gamme Super : un nettoyage fiable grâce à une puissance élevée.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 13/18-4 S Classic a été conçu pour une utilisation quotidienne dans les conditions les plus rudes et s'illustre par sa puissance élevée. Il se distingue par son format solide et son cadre acier robuste. Sa conception simple et intuitive permet une utilisation rapide et facile. Tous les composants essentiels sont faciles et rapides d'accès. Ce nettoyeur haute pression de la gamme Super est équipé du pistolet haute pression Classic pour les appareils de la gamme HD Classic. En outre, il dispose de l'attache rapide EASY!Lock haut de gamme. Ce dernier permet une fixation et un retrait 5 fois plus rapides. Pour un gain de temps et de sérénité. Un filtre à eau intégré protège la pompe haute pression de manière fiable des particules de saleté et des impuretés, prolongeant ainsi sa durée de vie. Une puissante pompe à vilebrequin et des matériaux robustes constituent le cœur du nettoyeur haute pression : avec une culasse en laiton et des pistons à gaines en céramique. La pression peut être réglée sur la pompe en fonction des besoins. Le moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air, garantit une utilisation durable et prolongée.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin performante et robuste avec culasse en laiton et pistons à gaines en céramiquePuissance élevée et efficacité élevée. Longue durée de vie et faibles frais de maintenance. Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Cadre acier robuste à grandes roues pour un maximum de mobilitéProtège la machine, y compris dans les conditions ambiantes les plus rudes. Facile et pratique à transporter. Possibilités de rangement intégrées pour les accessoires.
Accessoires Classic avec raccords EASY!LockMontage et démontage rapides ainsi que changement d'accessoire simple. Accessoires robustes et durables. Facile et intuitif à utiliser.
Concept de machine convivial
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
- La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe.
- Le niveau de remplissage et la qualité de l'huile sont faciles à contrôler à l'aide du verre-regard et de la jauge.
Moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air
- Longue durée de vie et faibles frais de maintenance.
- Allie un refroidissement à l'eau efficace à un refroidissement à l'air solide pour une puissance frigorifique maximale, y compris en cas de conditions ambiantes et de températures d'eau fluctuantes.
- Format compact pour un maximum de mobilité.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 / 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|700 - 1300
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|50 - 180
|Pression max. (bar/MPa)
|240 / 2.4
|Puissance de raccordement (kW)
|8.8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse
|075
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|60
|Poids emballage inclus (kg)
|67.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|720 x 637 x 1060
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Powerbuse
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Moteur à courant triphasé 4 pôles avec refroidissement à air et à eau
- Coupure de la pression
- Filtre fin à eau intégré
- Voyant de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage des coffrages et des moules à béton dans le secteur du bâtiment
- Nettoyage des engins et des équipements sur les chantiers, par ex. bétonneuses, échafaudages, chargeuses sur roues, pelleteuses ou pompes à béton
- Nettoyage des équipements de production dans l'industrie, par ex. dans les lignes de peinture, dans la production agroalimentaire ou l'industrie manufacturière
- Nettoyage des véhicules et des moyens de transport tels que les camions, les bateaux, les avions ou les bus
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places, les voies d'accès, les fontaines ou les parkings publics
