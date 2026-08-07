Transformateur ABS pour HKF 30/14-E
Armoire électrique avec transformateur de commande (puissance nominale 100 VA) et 10 m de câble (avec fiche) pour la tête pour le nettoyage intérieur HKF 30/14-E.
Armoire électrique avec transformateur de commande (puissance nominale 100 voltampères) et 10 mètres de câble (avec fiche) pour la tête pour le nettoyage intérieur HKF 30/14-E. Tensions d'entrée de l'armoire électrique : 230 volts, 400 volts, 420 volts et 460 volts, 50/60 hertz. Tensions de sortie de l'armoire électrique : 24 volts/CA.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|230 - 460
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Poids emballage inclus (kg)
|6.6