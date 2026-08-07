Absaugdüse schmal 170 mm (gelb) für WV 6

Mit einer Breite von 170 Millimetern ideal für Sprossenfenster geeignet: die schmale Saugdüse für den WV 6 für kleine Fensterflächen.

Wenn größere Saugdüsen einfach eine Nummer zu groß für das Fenster sind, trumpft die schmale Saugdüse für den WV 6 richtig auf. Dank einer Breite von 170 Millimetern macht sie Sprossenfenster oder andere kleine Fensterflächen zuverlässig und mühelos sauber.

Merkmale und Vorteile
Lange Silikonlippe
  • Die lange Silikonlippe macht den Akku-Fenstersauger noch flexibler und ermöglicht das Abziehen bis zum Boden in einem Zug.
Schmale Form
  • Geeignet für kleine Flächen.
Leicht austauschbar
  • Die Saugdüsen sind leicht wechselbar.
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 1
Farbe Gelb
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 172 x 98 x 41
Anwendungsgebiete
  • Sprossenfenster
  • Glatte Oberflächen
  • Spiegel
  • Fliesen
Zubehör