Absaugdüse schmal 170 mm (gelb) für WV 6
Mit einer Breite von 170 Millimetern ideal für Sprossenfenster geeignet: die schmale Saugdüse für den WV 6 für kleine Fensterflächen.
Wenn größere Saugdüsen einfach eine Nummer zu groß für das Fenster sind, trumpft die schmale Saugdüse für den WV 6 richtig auf. Dank einer Breite von 170 Millimetern macht sie Sprossenfenster oder andere kleine Fensterflächen zuverlässig und mühelos sauber.
Merkmale und Vorteile
Lange Silikonlippe
- Die lange Silikonlippe macht den Akku-Fenstersauger noch flexibler und ermöglicht das Abziehen bis zum Boden in einem Zug.
Schmale Form
- Geeignet für kleine Flächen.
Leicht austauschbar
- Die Saugdüsen sind leicht wechselbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Gelb
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|172 x 98 x 41
Anwendungsgebiete
- Sprossenfenster
- Glatte Oberflächen
- Spiegel
- Fliesen