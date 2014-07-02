Absaugdüse schmal für WV 2 / WV 5
Die schmale Saugdüse für den WV 2 und WV 5 eignet sich mit einer Breite von 170 mm besonders gut für Sprossenfenster und andere kleine Fensterflächen.
Die schmale Saugdüse für den WV 2 und WV 5 eignet sich mit einer Breite von 170 mm besonders gut für Sprossenfenster und andere kleine Fensterflächen, die mit größeren Saugdüsen nicht oder nur unzureichend gereinigt werden können.
Merkmale und Vorteile
Weiche Silikonlippe
- Streifenfreies Reinigen.
Schmale Form
- Ideal für Sprossenfenster oder andere schmale Bereiche.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|225 x 37 x 125
Anwendungsgebiete
- Sprossenfenster
- Glatte Oberflächen
- Spiegel
- Fliesen