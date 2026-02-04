Adapter M
Adapter zum Anschluss alter Pistolen (Pistole M, 96, 97) an neue Strahlrohre. Geeignet für Kärcher Home & Garden-Hochdruckreiniger bis Baujahr 2010.
Auch für ältere Modelle (bis Baujahr 2010) bietet Kärcher eine Lösung: mit dem Adapter M können die aktuellen Zubehöre an die Pistole M, 96 und 97 angeschlossen werden.
Merkmale und Vorteile
Adapter für ältere Pistolen bis Baujahr 2010
- Zwischenstück für Pistole und Strahlrohr.
Neues Design
- Besonders anwenderfreundlich.
Verstärkung integriert
- Für komfortables und stabiles Arbeiten mit dem Hochdruckreiniger.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|105 x 42 x 42
Adapter M Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.