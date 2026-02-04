Adaptateur M
Adaptateur pour raccorder d’anciens pistolets (pistolet M, 96, 97) sur des lances neuves. Convient aux nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden jusqu’à l’année-modèle 2010.
Kärcher propose également une solution pour ses modèles plus anciens (jusqu'à l'année 2010) : grâce à l'adaptateur M, les accessoires actuels peuvent être raccordés aux pistolets M, 96 et 97.
Caractéristiques et avantages
Adaptateur pour les anciens pistolets jusqu’à l’année-modèle 2010
- Raccord pour pistolet et lance.
Design nouveau
- Facile à utiliser
Renforcement intégré
- Pour un travail confortable et fiable avec le nettoyeur haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|105 x 42 x 42
Pièces de rechange Adaptateur M
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.