Adapter T
Ideal für den Anschluss an Kärcher Home & Garden-Hochdruckschläuche mit Anschlussklammer: der Schlauchadapter für das Teleskopstrahlrohr.
Mit dem Schlauchadapter lassen sich das Teleskopstrahlrohr und ein Schlauch mit Anschlussklammer (ohne Quick Connect) schnell und einfach miteinander verbinden.
Merkmale und Vorteile
Zwischenstück für Teleskopstrahlrohr-Pistole und Schlauch (ohne Quick Connect)
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|131 x 28 x 35
Adapter T Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.