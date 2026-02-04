Adaptateur T
Idéal pour un raccordement à un flexible haute pression Kärcher Home & Garden à agrafe de fixation : l'adaptateur de flexible pour la lance d'arrosage télescopique.
L'adaptateur de flexible permet de raccorder rapidement et facilement la lance d'arrosage télescopique à un flexible doté d'une agrafe de fixation (sans système Quick Connect).
Caractéristiques et avantages
Pièce de raccordement entre une lance d'arrosage télescopique et un flexible (sans système Quick Connect)
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|131 x 28 x 35
Pièces de rechange Adaptateur T
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.