Vom Handdampfreiniger zur Mopp-Variante in wenigen Sekunden: das praktische Bodenreinigungsset EasyFix für den SC 1 macht's möglich. Einfach das Universal-Bodentuch per Klettsystem an der Bodendüse EasyFix befestigen und die Düse mit den beiden Verlängerungsrohren (jeweils 0,5 m) an den SC 1 anschließen – und schon kann die gründliche Reinigung des Hartbodens beginnen. Das Universal-Bodentuch sorgt mit der speziellen Schlingenstruktur für eine besonders gute Schmutzaufnahme. Die hohe Dampfdurchlässigkeit ermöglicht exzellente und hygienisch saubere Reinigungsergebnisse in Ecken und Kanten. Das Bodenreinigungsset EasyFix ist im Standardlieferumfang des SC 1 EasyFix enthalten.