Set suceur de sol EasyFix pour SC 1
Propreté sans contact avec la saleté : avec le set de nettoyage des sols EasyFix pour le SC 1, le nettoyeur vapeur à main peut être transformé en un clin d’œil en variante pour serpillière.
Passer du nettoyeur vapeur à main à la variante pour serpillière en quelques secondes : c’est possible grâce au set de nettoyage des sols EasyFix pratique conçu pour le SC 1. Il suffit de fixer la lingette de sol universelle sur le suceur à main EasyFix grâce aux velcros puis de fixer le suceur au SC 1 grâce aux deux tubes rallonges (chacun 0,5 m) pour entreprendre un nettoyage en profondeur des sols durs. Avec sa texture spéciale à bouclettes, la lingette de sol universelle assure une absorption optimale de la saleté. Sa perméabilité élevée à la vapeur permet d’excellents résultats de nettoyage hygiéniques dans les coins et le long des bords. Le set de nettoyage des sols EasyFix est livré en standard avec le SC 1 EasyFix.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualité
- La texture spéciale à bouclettes de la lingette assure une absorption optimale de la saleté ainsi que des résultats de nettoyage en profondeur sur tous les sols durs vitrifiés.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Fixation aisée du set suceur de sol EasyFix sur le SC 1
- Le suceur de sol EasyFix s'adapte vite et sans effort à l'appareil, avec les tuyaux du nettoyeur vapeur.
Fixation facile par velcros
- Une simple pression suffit à fixer la serpillère au suceur.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
- Changement de lingette sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer le suceur vers le haut.
- La zone d'utilisation (par ex. séparation entre cuisine et salle de bains) peut être notée dans une case sur le rabat.
Technologie à lamelles innovante
- Répartition uniforme de la vapeur grâce aux lamelles, sur les surfaces à nettoyer comme sur la serpillère en microfibres.
Suceur doté d'une articulation souple
- Nettoyage ergonomique et efficace quelle que soit la corpulence de l'utilisateur.
- Passe parfaitement sous les meubles.
La serpillère recouvre parfaitement le suceur de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.7
|Poids emballage inclus (kg)
|0.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|520 x 115 x 100
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Carrelages