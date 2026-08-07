Passer du nettoyeur vapeur à main à la variante pour serpillière en quelques secondes : c’est possible grâce au set de nettoyage des sols EasyFix pratique conçu pour le SC 1. Il suffit de fixer la lingette de sol universelle sur le suceur à main EasyFix grâce aux velcros puis de fixer le suceur au SC 1 grâce aux deux tubes rallonges (chacun 0,5 m) pour entreprendre un nettoyage en profondeur des sols durs. Avec sa texture spéciale à bouclettes, la lingette de sol universelle assure une absorption optimale de la saleté. Sa perméabilité élevée à la vapeur permet d’excellents résultats de nettoyage hygiéniques dans les coins et le long des bords. Le set de nettoyage des sols EasyFix est livré en standard avec le SC 1 EasyFix.