Detailbürste
Die kleine und kraftvolle Detailbürste für die mobile Reinigung entfernt Schmutz gezielt an schwer erreichbaren Stellen. Kann direkt an der Pistole des Druckreinigers montiert werden.
Die Detailbürste kombiniert den Effekt aus einem flach aufgefächerten Wasserstrahl und der mechanischen Reinigungswirkung der Borsten für eine gründliche Reinigung von schwer erreichbaren und verwinkelten Stellen, zum Beispiel am Fahrrad. Der Schmutz wird gelöst und direkt weggeschwemmt. Da Wasser nur dann zum Einsatz kommt, wenn der Abzug am Gerät betätigt wird, kann der Wasserverbrauch sehr effizient und individuell gesteuert werden. Auf diese Weise wird zugleich der Akku geschont. Die Montage der Bürste erfolgt direkt an der Pistole. Der Bürstenkopf kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Die Detailbürste ist mit allen Mobile Outdoor Cleanern OC 3 kompatibel.
Merkmale und Vorteile
Filigrane, aber effektive DetailbürsteGründliche Entfernung von Schmutzablagerungen auch an schwer zugänglichen Stellen.
Abnehmbarer BürstenkopfEinfaches Nachrüsten für eine jederzeit hygienische Reinigung.
An der Pistole montierbarEinhandbedienung für mehr Flexibilität.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|200 x 35 x 48
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
Detailbürste Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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