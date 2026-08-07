Bei max. 180 bar/18 MPa Arbeitsdruck und 60 °C Wassertemperatur entfaltet der neue Performance Dreckfräser (Düsengröße 050) seine volle Kraft. Dank rotierendem Punktstrahl bedeutet das dann die 10-fache Reinigungspower. Außerdem erbringt er bis zu 50 Prozent mehr Reinigungs- und Flächenleistung als sein Vorgängermodell. Interne Leistungsverluste wurden minimiert und die Strahlqualität erheblich verbessert. Und für eine extrem hohe Standzeit sorgen die Keramikdüse sowie der Keramiklagerring.