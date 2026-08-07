Dreckfräser, Klein, 045

Bis zu 50% mehr Reinigungs- und Flächenleistung als der Vorgänger: beim neuen Performance Dreckfräser (Düsengröße 045) wurden Leistungsverluste minimiert – und die Strahlqualität maximiert.

Das Kraftpaket in einer kleinen Düse: der Performance Dreckfräser (Düsengröße 045) schafft die 10-fache Reinigungsleistung im Vergleich zu üblichen Düsen – dank rotierendem Punktstrahl. Und verglichen mit seinem Vorgänger schafft er eine bis zu 50 Prozent höhere Reinigungs- und Flächenleistung. Mit max. 180 bar/18 MPa und 60 °C Wassertemperatur lässt er auch dem hartnäckigsten Schmutz keine Chance. Und die Keramikdüse und der Keramiklagerring ermöglichen eine extra lange Standzeit.

Merkmale und Vorteile
Bis zu 50 % höhere Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger
  • Enorme Zeitersparnis.
Minimierte Leistungsverluste und Verbesserung der Strahlqualität
  • Dank höherer Reinigungswirkung werden auch hartnäckige Verschmutzungen entfernt.
Der rotierende Punktstrahl der Rotordüse kombiniert die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl
  • Hohe Reinigungskraft bei gleichzeitig hoher Flächenleistung.
Keramikdüse und Keramiklagerring
  • Maximale Lebensdauer.
Hohe Reinigungsleistung
  • Zügige Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen.
Spezifikationen

Technische Daten

Max. Druck (bar) 180
Druck (bar) max. 180
Temperatur (°C) max. 60
Düsengröße ( ) 45
Größe Klein
Anschlussgewinde EASY!Lock
Farbe Anthrazit
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.3