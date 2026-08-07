Dreckfräser, Klein, 045
Bis zu 50% mehr Reinigungs- und Flächenleistung als der Vorgänger: beim neuen Performance Dreckfräser (Düsengröße 045) wurden Leistungsverluste minimiert – und die Strahlqualität maximiert.
Das Kraftpaket in einer kleinen Düse: der Performance Dreckfräser (Düsengröße 045) schafft die 10-fache Reinigungsleistung im Vergleich zu üblichen Düsen – dank rotierendem Punktstrahl. Und verglichen mit seinem Vorgänger schafft er eine bis zu 50 Prozent höhere Reinigungs- und Flächenleistung. Mit max. 180 bar/18 MPa und 60 °C Wassertemperatur lässt er auch dem hartnäckigsten Schmutz keine Chance. Und die Keramikdüse und der Keramiklagerring ermöglichen eine extra lange Standzeit.
Merkmale und Vorteile
Bis zu 50 % höhere Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger
- Enorme Zeitersparnis.
Minimierte Leistungsverluste und Verbesserung der Strahlqualität
- Dank höherer Reinigungswirkung werden auch hartnäckige Verschmutzungen entfernt.
Der rotierende Punktstrahl der Rotordüse kombiniert die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl
- Hohe Reinigungskraft bei gleichzeitig hoher Flächenleistung.
Keramikdüse und Keramiklagerring
- Maximale Lebensdauer.
Hohe Reinigungsleistung
- Zügige Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Druck (bar)
|180
|Druck (bar)
|max. 180
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Düsengröße ( )
|45
|Größe
|Klein
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3