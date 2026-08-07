Das Kraftpaket in einer kleinen Düse: der Performance Dreckfräser (Düsengröße 045) schafft die 10-fache Reinigungsleistung im Vergleich zu üblichen Düsen – dank rotierendem Punktstrahl. Und verglichen mit seinem Vorgänger schafft er eine bis zu 50 Prozent höhere Reinigungs- und Flächenleistung. Mit max. 180 bar/18 MPa und 60 °C Wassertemperatur lässt er auch dem hartnäckigsten Schmutz keine Chance. Und die Keramikdüse und der Keramiklagerring ermöglichen eine extra lange Standzeit.