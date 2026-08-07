FC 2-4 Steinwalze
Unempfindliche Hartböden und dreckige Fugen kinderleicht reinigen: mit der Steinwalze für den Hartbodenreiniger FC 2-4 gegen hartnäckige Verschmutzungen. Walze maschinenwaschbar bis 60 °C.
Die FC 2 Steinwalze ist das perfekte Zubehör für die gründliche Reinigung unempfindlicher Hartböden wie Stein oder Keramik (jedoch nicht für empfindliche Natursteinböden wie Marmor oder Terrakotta). Passend für den Hartbodenreiniger FC 2-4. Dank integrierter Borsten entfernt die Steinwalze mühelos hartnäckige Verschmutzungen und lässt selbst Fugen und unebene Oberflächen wieder strahlen. Geeignet für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.
Merkmale und Vorteile
Hochwertige Mikrofaser
- Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für perfekte Reinigungsergebnisse.
- Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
Integrierte Borsten
- Für die mühelose Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen.
- Selbst Fugen und unebene Böden werden wieder strahlend sauber.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|180 x 60 x 60
Anwendungsgebiete
- Steinböden
- Hartnäckige Verschmutzungen
- Fliesenfugen